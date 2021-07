Luciano Szafir apresenta melhora e trata complicações deixadas pela Covid-19

O quadro de saúde do ator Luciano Szafir é estável, neste domingo (11). Ele "segue melhorando", segundo informações da assessoria do paulista. Internado desde 22 de junho por complicações da Covid-19, ele continua no leito de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

No comunicado da assessoria, os médicos informam que o artista de 52 anos deixou a ventilação mecânica no último sábado (10) e que agora recebe apenas suplementação de oxigênio. Apesar da melhora ainda não há previsão de alta.



Luciano Szafir cuida, também, de uma complicação causada pela enfermidade. Durante o tratamento contra o coronavírus, o ator sofreu um problema no intestino grosso gerada por hematomas, sangramentos que causam acúmulos de sangue em determinado local do organismo.

Visita da filha

No sábado (10), a modelo e designer de moda Sasha Meneghel visitou o pai. Nas redes sociais, internautas questionaram o fato de ela e o marido, o cantor gospel João Figueiredo, terem se exposto ao vírus no hospital.



O cantor chegou a esclarecer que Szafir não se encontra mais numa área de tratamento contra a Covid-19.