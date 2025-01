Lívian Aragão diz que teve perfil hackeado ao publicar 'comunicado de luto' de Renato Aragão

A atriz Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, teve o perfil no Instagram hackeado neste sábado(25). Em uma publicação no feed, os invasores compartilharam a foto dela com o pai e uma mensagem de "luto". A postagem continha informações falsas, simulando a morte do humorista e tentava aplicar golpes financeiros nos seguidores.

Na página de Lívian, a imagem postada com o pai estava em preto e branco e orientava os seguidores a irem aos stories. As publicações temporárias falavam em investimentos que dariam retorno financeiro.

Após a publicação, tanto a atriz, como o pai se pronunciaram. Renato Aragão disse que o perfil da filha foi invadido por hackers. "Mentira. Hackearam minha filha", postou o humorista diante de uma foto dos dois com a mensagem 'luto'.

Conta recuperada

A atriz tem mais de 2 milhões de seguidores na rede social. Depois do episódio, ela também postou um vídeo avisando aos seguidores que foi hackeada, mas que já havia conseguido recuperar a conta.

"Um desocupado simplesmente resolveu hackear meu Instagram", declarou ela em um vídeo após recuperar a conta. De acordo com Lívian, a invasão aconteceu na sexta-feira (24). Isso ocorreu porque, segundo a atriz, hackearam a conta de uma amiga que tem o perfil de uma marca no Instagram e Lívian havia conversado recentemente com essa conta.

A filha de Renato Aragão também relatou que os hackers além de divulgar links com informações falsas, apagaram algumas de suas postagens. "Sinto muito pelas pessoas que caíram no golpe”, destacou ela.