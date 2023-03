Lima Duarte atropela motociclista e diz que prestou os 'devidos socorros'; vítima contesta versão

O ator Lima Duarte atropelou uma motociclista na última sexta-feira (3), em São Paulo, e concedeu declaração sobre o ocorrido na manhã desta segunda (6), em nota enviada ao jornal O Globo. A colisão ocorreu na Barra Funda e a pessoa atropelada fraturou cinco ossos e foi hospitalizada.

"Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia. A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível", contou Lima Duarte em nota.

Colisão após ultrapassagem

Nas redes sociais, a mulher atingida pelo veículo de Lima Duarte, identificada como Simone Regina de Abreu Nunes, de 37 anos, comentou que o guidão da moto em que estava ficou preso no espelho retrovisor do carro. Tudo teria ocorrido muito rápido durante a ultrapassagem conduzida pelo ator.

"Vi um monte de gente gritando num ponto de ônibus, e um carro preto estava me ultrapassando. Mas, ao me ultrapassar, ultrapassou de maneira errada e acabou batendo na minha moto", afirmou ela. A mulher atua como entregadora de aplicativo.

No mesmo vídeo, ela explicou que foi arrastada pelo asfalto, enquanto o veículo saiu rolando. Socorrida pelo resgate, ela foi encaminhada ao hospital Santa Casa de São Paulo, na capital paulista, onde está internada. Até então, não há previsão para a cirurgia.

Motorista contesta

Em declaração à colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, Simone contestou a versão dada pelo ator. Segundo ela, ele teria verbalizado a intenção de deixar o local do acidente, mas acabou permanecendo após pedidos dos policiais.

"Ele queria ir embora, os policiais não deixaram porque falaram que eu estava no B.O., que ele teria que ir até a delegacia. Ele foi e deixou um recado com os policiais para o meu filho, que foi até a delegacia porque eu fui hospitalizada. Ele falou para os policiais que ia pagar os danos da moto, para não ficar preocupado", disse ela.

Apesar disso, revelou que estaria no local sem nenhum tipo de auxílio do artista. "Estou aqui no hospital, sem assistência. Estou aqui na Santa Casa, internada. Até agora eu não tenho nenhuma resposta sobre quando eu vou operar e qual seria o tipo de operação", completou ela, reafirmando que ainda não há data confirmada para a cirurgia que precisa ser feita.

Lima Duarte rebate

Ainda na mesma nota, Lima Duarte pontuou que mantém todos os cuidados necessários com as leis de trânsito. "Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável, como foi o caso. Sempre procuro respeitar as leis de trânsito e priorizar a segurança no tráfego. Lamento profundamente pelo ocorrido e estou disponível para ajudar nas apurações e prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário", reforçou.

A relação de Lima Duarte com veículos, inclusive, já virou tema de diversas matérias. Ele já citou diversas vezes a coleção de carros que mantém na própria garagem.

O ator possui um modelo Citroën AX GTi de 1995 — com apenas cem exemplares no Brasil —, um Mercury Eight de 1947 e a caminhonete que pilotou nas gravações de "Roque santeiro" (1985), quando interpretou o Sinhozinho Malta.