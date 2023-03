Gary Rossington, membro original do Lynyrd Skynyrd, morre aos 71 anos

Membro original da banda Lynyrd Skynyrd, o guitarrista Gary Rossington faleceu nesse domingo (5), aos 71 anos. O artista foi um dos fundadores do grupo, conhecido pelas canções “Free Bird” e “Sweet Home Alabama”.

No Facebook, o perfil oficial da banda manifestou-se sobre a partida do músico, que era o último integrante vivo da formação inicial: “Gary está agora com seus irmãos Skynyrd e sua família no paraíso e tocando muito bem, como sempre faz”.

O grupo não divulgou informações sobre a causa da morte de Rossington. No entanto, sabe-se que o artista enfrentou problemas cardíacos ao longo dos últimos anos, chegando a passar por uma cirurgia de emergência em 2021.

QUEM FOI GARY ROSSINGTON?

Natural da cidade de Jacksonville, na Flórida, o guitarrista nasceu em 1951 e fundou o Lynyrd Skynyrd treze anos depois, em 1964, junto ao baixista Larry Junstrom e ao baterista Bob Burns.

Com a banda, Rossington deixou sua marca na história do rock: seu solo de guitarra na música “Free Bird” é considerado, pelos admiradores do grupo, um dos mais icônicos do gênero.

Durante a década de 70, o músico se envolveu em uma série de acidentes impactantes, como um brutal acidente de carro, em 1976, e um acidente de avião, em 1977, que ceifou a vida de outros três membros do Lynyrd Skynyrd.

Após a tragédia, o grupo se separou, retornando apenas em 1987, com novos integrantes.