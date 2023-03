Tom Sizemore, astro de ‘O resgate do soldado Ryan’, morre aos 61 anos

Morreu, nessa sexta-feira (3), o ator Tom Sizemore, aos 61 anos. Ele foi o astro do filme “O resgate do soldado Ryan”, e estava internado desde o dia 18 de fevereiro, após sofrer um aneurisma cerebral. As informações são do jornal “The Guardian” e do site TMZ.

"É com grande tristeza que tenho que anunciar que o ator Thomas Edward Sizemore ("Tom Sizemore"), de 61 anos, faleceu pacificamente durante o sono hoje no St Joseph's Hospital Burbank. Seu irmão Paul e os gêmeos Jayden e Jagger (17) estavam ao seu lado", disse Charles Lago, representante do ator, em um comunicado à imprensa dos Estados Unidos.

Na noite de segunda-feira (27), o representante do artista havia divulgado um comunicado da família revelando que Sizemore não teria mais chances de se recuperar do aneurisma.

Além de atuar em “O resgate do soldado Ryan” (1998), Sizemore já concorreu a um Globo de Ouro pelo seu trabalho como protagonista no filme “Proteção à testemunha”, em 1999.

Ele também atuou em produções como "Nascido em 4 de julho" (1989), "Caçadores de Emoção" (1991), "A Relíquia" (1997), "Falcão Negro em Perigo" (2001) e "Planeta Vermelho" (2000).

Sizemore mantinha um longo histórico de abuso de drogas, além de enfrentar problemas com a justiça norte-americana.