Após passar por cirurgia de emergência, Susana Vieira garante volta às novelas

A atriz Susana Vieira garantiu que retorna para a Rede Globo, na nova novela das 21h, “Terra e Paixão”, que estreia em maio deste ano. Em entrevista à coluna Patrícia Kogut, ela confirmou retomada após o mais longo hiato de sua carreira da teledramaturgia: foram quatro anos sem fazer novelas, desde “Éramos seis”, de 2019.

A notícia do retorno veio logo após a atriz ser submetida a uma cirurgia de emergência, na última quinta-feira (2). Conforme o portal Notícia da TV, Susana enfrentava problemas para calcificação no osso no pé esquerdo, e por isso, precisou passar pelo tratamento.

A artista também precisou adiar suas apresentações do espetáculo Shirley Valentines até julho.

Nada é capaz de frear Susana Vieira

A fratura sofrida pela artista no quinto metatarso no pé esquerdo, ocorreu em janeiro deste ano, entretanto, de acordo com Susana, isso não atrapalhou em nada sua preparação para a novela. Já em fase final de tratamento de fisioterapia, ela estuda online para a trama de Walcyr Carrasco.

“Desde que entrei na Globo, em 1970, sempre declarei que adoro novela, adoro fazer e adoro ver. Leva um país inteiro a esperar o dia seguinte para saber um grande segredo. Faz parte do divertimento do povo brasileiro. Se sinto a mesma empolgação? É óbvio. Para mim, aquilo é vida: estar em cena fazendo um papel que não sou eu, contracenando com os melhores amigos que tenho. E, mesmo que sejam inimigos, são ótimos atores”, brinca ela.

Ainda durante a conversa para à coluna do jornal O Globo, a artista conta como se sente com as reprises das tramas que já participou.

“Seria uma pessoa muito bobinha se não gostasse de acompanhar as reprises, as minhas e as dos outros. O canal Viva é uma escola para os atores novos e um deleite para os antigos. São verdadeiras aulas de interpretação, obras-primas de texto. Não acompanho diariamente porque não estou em casa o tempo todo, e o canal Viva tem uns horários muito estranhos. Mas, se pusessem tudo o que está lá na programação da Globo inteira hoje, seria um su-ces-so".

Saúde preocupa

Susana Vieira garante que seu único medo é em relação a sua saúde.Em agosto do ano passado ela teve Covid-19 e ficou internada em estado grave.

“Eu evitei durante toda a pandemia fazer qualquer coisa devido à minha leucemia. Então, não saía de casa, não ia a um aniversário. Eu só fazia matérias para a Globo online. E acho que me cuidei muito bem. Assim que resolvi sair, peguei uma Covid muito grave. Fiquei 40 dias com o bicho dentro de mim. O teste dava positivo toda semana. Tomei muitos remédios. Fiquei mal no hospital, foram dez dias internada. Os médicos viram que eu estava com 80% do pulmão tomado. Tive muitos problemas, mas saí viva”.

Vida amorosa

Susana Vieira contou que não sente vontade de ter marido, porém, ela afirma ter companheiros em casa, alguns sendo passageiros. A atriz garante estar feliz e plena.

“Eu tenho muitos companheiros aqui em casa. Se tenho vontade de ter algum marido? Não tenho, não. Mas companheiros eu os tenho. Alguns são passageiros, outros ficam. Aliás, os que ficam geralmente têm quatro patas. São quatro cachorrinhos. E companheiro de duas pernas de vez em quando passa um na minha vida, mas estou muito feliz do jeito que estou”.