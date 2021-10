'Lightyear', filme com origem de Buzz, de 'Toy Story', tem teaser-trailer divulgado; assista

O filme 'Lightyear', que contará a origem do personagem que inspirou o boneco Buzz Lightyear em 'Toy Story', teve o primeiro teaser-trailer divulgado nesta quarta-feira (27). Na prévia, já é possível ouvir a voz do ator Chris Evans, dublador do protagonista.

Veja o teaser:

Conforme a sinopse oficial, divulgada pela Disney e Pixar, a aventura sci-fi terá o objetivo de apresentar o explorador do espaço, com a origem definitiva do herói que inspirou o boneco Buzz Lightyear.

Até o momento, no entanto, outros detalhes sobre a história não foram divulgados oficialmente. Apesar disso, a frase famosa de Buzz, "ao infinito e além", já surge na primeira prévia ao som da música 'Starman', de David Bowie.

O longa-metragem tem direção de Angus MacLane, animador da Pixar responsável pela co-direção do filme 'Procurando Dory' e que também trabalhou diretamente em curtas de 'Toy Story'.

Chris Evans como Lightyear

Chris Evans, conhecido pelo papel de Capitão América no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), se pronunciou sobre o lançamento nas redes sociais.

"Estou arrepiado. E estarei toda vez que assistir esse trailer. Ou ouvir uma música do Bowie. Ou ter qualquer pensamento que seja entre agora e julho porque nada nunca me faz sentir tanta alegria e gratidão do que saber que sou parte disso e basicamente estará sempre na minha mente", escreveu ele em publicação no Twitter.

Até o momento, segundo os estúdios, a previsão é de que a estreia aconteça no dia 17 de junho de 2022 em todos os cinemas pelo mundo.