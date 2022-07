Leo Lins é homenageado por Danilo Gentili após 'piada' com hidrocefalia e demissão do SBT

Danilo Gentili saiu em defesa de Leo Lins, humorista que fez "piada" com criança cearense com hidrocefalia. Nesta quarta-feira (20), o apresentador do "The Noite" criticou a repercussão negativa sobre a fala do ex-colega de SBT — Lins foi demitido na semana da "polêmica".

"Você pode até não rir de determinada piada, mas criminalizar e pedir punição ao autor dela, não vou nem falar que é um exagero porque é até mais cruel que isso", pontuou Gentili, de acordo com o Notícias da TV.

O apresentador ainda defendeu o caráter de Leo Lins, afirmando que ele é "uma das melhores pessoas" que já conheceu. "É gentil, generoso, extremamente empático".

Danilo Gentili Apresentador e humorista Para o meu amigo Leo Lins, mais importante do que parecer bom, é ser bom. E ele é uma boa pessoa. Ele é reverenciado por todo mundo dessa equipe que o conhece pelo que ele faz, não pelo que ele diz nos palcos enquanto trabalha para um público que sabe que tudo falado lá são piadas

Gentili disse ainda que nossa sociedade vive "tempos chatos" e critica que toda comédia é vista como "exagero".

"Muito se diz hoje sobre piadas ruins, mas ninguém fala sobre ouvintes ruins de piadas. Muito se fala sobre o limite do humor, mas ninguém fala sobre o limite do mau-humor. Quão amargurada é uma pessoa que escolhe se ofender com uma piada que foi dita apenas para trazer o riso", diz o humorista.

Entenda a polêmica

No último dia 4 de julho, Léo Lins, conhecido por uma série de polêmicas em shows de comédia, foi demitido do SBT após falar de uma criança cearense com hidrocefalia no palco, durante uma apresentação.

Na declaração, que viralizou nas redes socais, ele chegou a debochar do programa Teleton, que atende crianças com deficiência física no Brasil.

"Eu acho muito legal o Teleton porque eles ajudam crianças com vários tipos de problemas. Eu vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que é o único lugar da cidade onde tem água", diz ele nas imagens.

Desde então, o humorista vem sendo duramente criticado e foi inclusive denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).