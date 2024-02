Laudo de Ana Hickmann aponta que Alexandre Correa transferiu R$ 41 mi para contas privadas

A apresentadora Ana Hickmann recebeu um parecer técnico pericial com a informação de que o ex-marido, Alexandre Correa, transferiu R$ 41,8 milhões da empresa em que eram sócios, a Hickmann Serviços Ltda., para suas contas pessoais.

As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Segundo a jornalista, o empresário ocultou os saques na contabilidade da empresa e falsificou a assinatura da apresentadora em diversos documentos.

De acordo com a colunista, foram examinados extratos da empresa no banco Itaú de 2018 a 2022, sendo identificadas 1.423 transferências eletrônicas realizadas através do internet banking da instituição financeira. O laudo aponta que a quantia milionária que saiu da conta da empresa para o caixa de Alexandre foram registrados como "despesas judiciais, postais, trabalhistas e advocatícias".

O documento possui 34 páginas e foi elaborado pelo perito Cláudio Wagner. O laudo foi apresentado à Justiça pelo advogado de Ana Hickmann, Fernando José da Costa.

Em dezembro, ele já havia registrado uma notícia-crime, acusando Alexandre de falsidade documental, ideológica, lavagem de dinheiro, estelionato, entre outros crimes. O advogado do empresário, Enio Martins Murad, afirma que a apresentadora "não conseguiu provar nada do que alega" e que as acusações são falsas.