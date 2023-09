Justiça de São Paulo determina penhora de bens de Lexa para pagar dívida de Guimê

A Justiça de São Paulo negou o recurso de Lexa para não ter bens penhorados por conta de uma dívida do marido, o cantor MC Guimê. O juiz Bruno Paes Straforini entendeu que, como são casados com comunhão universal de bens, cada um dos cônjuges ainda possui responsabilidade perante os credores do outro. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

A dívida de Guimê é de 2016, quando ele comprou um imóvel de luxo em São Paulo, e não pagou todas as parcelas do valor total. A mansão era avaliada em R$ 2,2 milhões, e o ex-BBB deixou de pagar R$ 777 mil. Atualmente, sete anos depois, a dívida total estimada é de R$ 2,9 milhões.

Lexa ainda pode sofrer retenção de 30% de seus rendimentos mensais, incluindo o que ganha com a reprodução de suas músicas em plataformas digitais, para o pagamento da dívida do marido.

Guimê chegou a alegar que comprou o imóvel quando não era casado, mas o argumento não foi suficiente. Atualmente, ele está com seus saldos bancários bloqueados e segue com bens penhorados pela Justiça de São Paulo. A decisão, inclusive, inclui prêmios e cachês adquiridos ao longo de sua participação no BBB 23.