Juliana Paes homenageia pai falecido: ‘Foi meu melhor amigo'

A atriz Juliana Paes usou as redes sociais, nesta terça-feira (23), para prestar uma homenagem ao pai, Carlos Henrique Paes, que faleceu no último dia 17 de janeiro. Foi a primeira vez que ela se pronunciou publicamente sobre a morte.

“Ele foi meu melhor amigo, meu maior fã, meu grande incentivador, conselheiro emocional. Sempre me colocava para cima, me fazia ver as coisas pela melhor perspectiva. Ele tinha alma de criança. E como amava as crianças… Todas! E fez da nossa infância, irmãos e primos e de todas as crianças que passaram por sua vida, mais brilhante”, escreveu ela.

“Ele gostava e nos levava para o circo, para o kart, para o boliche, para a praia, para o cinema, para o Carnaval, para brincar de esconde, de correr, de mímica, de poker, buraco, ‘purrinha’, de quem fica mais tempo embaixo d’água, de pular da pedra para o mar (e mamãe ficava maluca), e furar as ondas, de qualquer coisa que fosse brincar! Você nunca encontraria ele triste ou mal-humorado…”, completou a atriz em um textão postado no Instagram.

Carlos Henrique sofria de mal de Alzheimer antes de falecer. Juliana estava em Paris quando soube da morte do pai, e retornou para o Brasil com a família.

A atriz, aliás, está no elenco da nova versão de “Renascer”, que estreou segunda-feira (22) na Globo.