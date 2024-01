BBB 24: machucado de Giovanna no pé tem piora e é chamada ao confessionário

Giovanna Lima, participante do BBB 24, foi chamada ao confessionário nesta terça-feira (23) para uma nova avaliação da lesão que sofreu no pé. O momento gerou tensão entre as colegas de confinamento da sister, que acharam que a participante seria eliminada.

A mineira estava no banheiro quando o Big Boss anunciou: "Dona Giovanna, confessionário". Ela foi até o local, onde recebeu atendimento médico.

Ao sair, Giovanna se deparou com as colegas de confinamento em frente da porta aguardando sua volta. "Que susto. A voz falou 'segue o jogo'. A gente achava que tinha saído", declarou Alane. "Eu também achei por um momento", rebateu Giovanna.

Em seguida, Raquele perguntou como estava o machucado da sister. "Pode ser que tenha piorado. Eu não entendo, mas é isso. Mandou eu não apoiar o pé no chão", respondeu.

Giovanna entrou no confessionário e a voz disse “Segue o jogo”. As meninas se assustaram por acharem que a sister havia sido eliminada. #BBB24 pic.twitter.com/QSKNN9XcyY — Espiadinha #BBB24 (@canalespiadinha) January 23, 2024

O que aconteceu com Giovanna

Giovanna fraturou o quinto metatarso durante a primeira festa do programa. Desde então, a sister tem usado uma bota ortopédica e andando com auxílio de muletas. A previsão é que ela use os acessórios por cinco semanas.

Na última segunda (22), a sister recebeu uma bronca da produção do programa. "Mais cuidado ou sua participação no programa pode acabar", alertou o Big Boss.