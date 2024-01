Ex-BBB Gyselle Soares sofre assalto de homem armado: 'Disse que ia me matar'

Gyselle Soares, de 40 anos, conhecida por ter participado do BBB 8, contou nas redes sociais que foi vítima de um assalto por um homem armado, no bairro Bela Vista, São Paulo, na manhã desta terça-feira (23).

"Não queria passar aqui para dar uma notícia ruim, mas acabei de ser assaltada. Quebraram meu vidro, tentaram pegar minha bolsa e meus telefones. Graças a Deus, nada aconteceu comigo... estava no sinal, e do lado tinha uma praça", detalhou ela, que foi vice-campeã da edição do reality.

Veja também

"Eles [os criminosos] saem do nada e quebram seu carro. O cara estava com uma coisa dizendo que estava com uma arma e que iria me matar. Foi bem difícil, bem complicado. E agora, tenho que ter forças pra trabalhar", contou a imperatriz da escola de samba Camisa Verde e Branco.

Ex-BBB Gyselle Soares sofre ataque de homem armado, tem carro destruído e faz relato aos prantos: "disse que ia me matar" pic.twitter.com/vqhlvvGDqw — bnewsvideos (@bnewsvideos) January 23, 2024

Mesmo bem, a ex-sister não conteve a emoção durante o desabafo aos 203 mil seguidores no Instagram: "Nada de muito importante aconteceu comigo, só o pânico, mesmo, que vivi. Não desejo para ninguém o que passei hoje. A gente é trabalhador, acorda cedo todo dia para ir lutar pelos sonhos da gente. De repente, a gente passa por uma situação dessa".

Gyselle conquistou o segundo lugar do BBB 8, perdendo o título de campeã para Rafinha. A piauiense revelou em entrevista recente que foi embora do Brasil após o programa para investir na carreira de atriz. "Sofri muita xenofobia no Brasil. [Diziam que] eu era muito bonita, mas tinha sotaque muito forte e não podia fazer tal personagem. Queriam me mudar, queriam que eu fosse outra pessoa", disse.