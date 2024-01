Ary Mirelle relata dificuldade uma semana pós-parto: ‘Muita dor’

A influenciadora digital Ary Mirelle tem compartilhado com os seguidores no Instagram todas as dificuldades que está passando após dar à luz a Jorge, seu primeiro filho com o cantor João Gomes. Uma semana após o nascimento do bebê, ela continua tomando banho com a ajuda de uma pessoa.

“Tem gente me perguntando por que não estou conseguindo tomar banho sozinha. Acho que vai, realmente, de mulher para mulher, porque estou sentindo muita dor para tudo”, disse nos Stories, nesta terça-feira (23).

“Não estou conseguindo andar direito, só passinho tartaruga, mesmo. Para deitar e levantar, preciso de ajuda, não consigo fazer isso sozinha. Está bem difícil e dói, minha gente”.

Ary, que passou por uma cesárea, também afirmou que sente que “está tudo solto dentro dela” após o procedimento cirúrgico.