Luiz Fernando Guimarães e o marido curtem férias na África com os filhos

O ator Luiz Fernando Guimarães está na África com o marido, o empresário Adriano Medeiros, e os filhos do casal, Dante, de 12 anos, e Olívia, de 9, na África. O artista postou a foto da família no Instagram, nesta terça-feira (23).

“Mais um sonho realizado com meus pequenos. Um compilado de Cape Town com a família”, escreveu na legenda das imagens.

Dante e Olívia foram adotadas pelo casado em 2021, na Amazônia. As crianças fizeram um curso na época para entender sobre homoafetividade.

“Passamos para eles, o tempo inteiro, com a maior naturalidade do mundo, que são duas pessoas que se amam. Nunca forçamos nenhuma barra. Nós apenas agimos — e ainda agimos —, muito normalmente, não para esconder ou omitir nada, ao contrário. Fizemos questão de que eles se preparassem e estivessem prontos para ter dois pais”, escreveu Luiz Fernando sobre a adoção em sua autobiografia, “Luiz com Z”.