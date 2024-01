Ex-atriz mirim de Chocolate com Pimenta Marcela Barrozo celebra gravidez de cinco meses

A atriz Marcela Barrozo, de 32 anos, conhecida pelos papéis nas novelas "Chocolate com Pimenta" e "Senhora do Destino", completou cinco meses de gravidez. Através das redes sociais, ela compartilhou as primeiras fotos do barrigão na segunda-feira (22).

"Como ainda não tinha nenhuma foto da barriga por aqui?", escreveu na legenda da publicação. Em uma das imagens, ela aparece de biquíni na praia.

Marcela está à espera de sua primeira filha com o advogado Luiz Fernando Pinto, de 42 anos. O anúncio da gravidez foi feito no dia 16 de dezembro. Na publicação, a atriz revelou que o nome será Luiza.

"O melhor presente de Natal que poderíamos ter: estamos grávidos", escreveu. "Estou vivendo o melhor momento da minha vida. Estamos ansiosos pela sua chegada, Luiza. Venha completar ainda mais a nossa família", declarou.