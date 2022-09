José Dumont alega ser padrinho de menino de 12 anos, e defesa nega crime de estupro

A defesa de José Dumont alegou em pedido de habeas corpus que o ator se considera padrinho de uma criança de 12 anos da qual ele está sendo acusado de abuso sexual. As informações são do jornal Extra.

Segundo a reportagem, o artista disse conhecer os pais do menor de idade há mais de um ano, o que o motivou a ajudar a família com presentes, roupa e dinheiro.

Porém, apesar da justificativa, o Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de revogação da prisão preventiva ou da concessão da liberdade provisória feito na última sexta-feira (16).

Prisão em flagrante

José Dumont foi detido em flagrante na quinta-feira (15) por armazenar vídeos e fotos de pornografia infantil. Ele também é alvo de uma investigação por suspeita de ter estuprado o menino de 12 anos.

Ainda no pedido de habeas corpus, os advogados afirmam que o garoto acompanhava o ator de forma usual até a portaria do prédio e se despediam com beijo e abraço sem qualquer conotação sexual.

O ator "possui muito carinho pela criança e se considera padrinho da mesma, razão pela qual passou a ajudar a família com presentes, roupas e dinheiro", citou a defesa.