Caso José Dumont: foto de exploração infantil pode ter sido feita com celular do ator

Relatório técnico do Núcleo de Combate ao Uso e à Exploração Sexual Infantil, da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), apontou que pelo menos um arquivo de pornografia infantil pode ter sido produzido pela câmera do telefone do ator José Dumont. As informações são do jornal O Globo.

Ao todo, a polícia apreendeu pelo menos 240 arquivos de imagens e vídeo de teor sexual de crianças e adolescentes em aparelhos eletrônicos de Dumont.

O ator foi preso em flagrante com vídeos de pornografia infantojuvenil, no Rio de Janeiro, no último dia 15, por armazenar vídeos de pornografia infantojuvenil no celular e no computador pessoal. A prática é proibida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Na última sexta-feira (16), o ator teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após decisão judicial. Os aparelhos eletrônicos do ator ainda passarão por uma perícia para analisar a origem das imagens e tentar localizar outros arquivos.

Em depoimento obtido pelo jornal O Globo, Dumont confirmou que as imagens eram de sua propriedade, mas eram parte de um “estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”.

José Dumont tem mais de 40 anos de carreira e estava escalado para a novela "Todas as Flores", no Globoplay. Em nota, a Globo declarou que o ator foi removido da trama. O último trabalho do artista na emissora foi a novela "Nos tempos do Imperador" (2021).

Prisão em flagrante de José Dumont

O ator foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O site Notícias da TV apontou que José Dumont é suspeito de ter mantido um relacionamento com um fã de 12 anos, ao qual teria oferecido ajuda financeira.

Imagens de câmeras de segurança registraram a aproximação do ator com o adolescente. O registro serviu de base para a investigação policial, e oficiais realizaram um mandado de busca e apreensão na casa de Dumont.

Segundo o delegado Marcello Braga, o ator se valeu dos seus mais de 40 anos de carreira para atrair a atenção de um fã adolescente, por quem desenvolveu um relacionamento próximo e oferecia "ajuda financeira e presentes".

Marcello Braga Delegado "Valendo-se da vulnerabilidade financeira da vítima, para a partir daí fazer investidas com beijos na boca e carícias íntimas que acabaram sendo captadas por câmeras de vigilância".

Ele foi preso em flagrante e encontra-se à disposição da Justiça. A investigação corre sob sigilo e a defesa do ator ainda não se pronunciou sobre a prisão.