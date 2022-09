José Dumont fez transferência de R$ 1 mil para suposta vítima de estupro de 12 anos

A polícia encontrou na casa do ator José Dumont um comprovante de depósito bancário para uma suposta vítima de estupro, um menino de 12 anos, que foi o motivo para a operação de busca e apreensão na casa do acusado. As informações são do Extra.

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) já vinha investigando o artista pelo estupro do garoto. Além do comprovante, a polícia encontrou na casa de Dumont cerca de 240 arquivos, entre imagens e vídeos, de pornografia infantil.

De acordo com a polícia, o ator teria se aproveitado do reconhecimento e prestígio de artista para atrair a atenção do adolescente, que era fã de José Dumont.

A investigação revela que o ator se aproximou do menino e se aproveitou da vulnerabilidade financeira para beijar e fazer carícias íntimas no garoto. As imagens foram captadas por câmeras de vigilância, dando início às investigações.

Ao ser confrontado sobre as imagens de pornografia infantil apreendidas em seu celular e computador pessoal, o ator disse que as imagens eram de sua propriedade, mas que faziam parte de "estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros".