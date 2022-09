José Dumont é alvo de inquérito da Polícia Civil após beijar e acariciar adolescente de 12 anos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito contra o ator José Dumont, de 72 anos, após ele ser flagrado beijando e acariciando um menino de 12 anos.

José Dumont foi preso nessa quinta-feira (15), no Rio de Janeiro, por armazenar vídeos de pornografia infantojuvenil no celular e no computador pessoal, prática proibida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo o delegado Marcello Braga, o ator se valeu dos seus mais de 40 anos de carreira para atrair a atenção de um fã adolescente, por quem desenvolveu um relacionamento próximo e oferecia "ajuda financeira e presentes".

"Valendo-se da vulnerabilidade financeira da vítima, para a partir daí fazer investidas com beijos na boca e carícias íntimas que acabaram sendo captadas por câmeras de vigilância", detalhou.

Dumont foi levado para a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, no Centro do Rio de Janeiro, e em seguida para o presídio de Benfica, na Zona Norte da capital fluminense. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida.

Retirado de novela global

O ator estava contratato para a novela "Todas as Flores", que será exibida no Globoplay. A emissroa decidiu retirá-lo da novela, justificando que a "suspeição de pedofilia é grave".

"Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação", informou a Globo.