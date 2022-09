José Dumont é investigado por estupro contra outra criança de 12 anos

O ator José Dumont, preso em flagrante na última quinta-feira (15) por ter material de pornografia infantil em casa, é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por supostamente ter abusado sexualmente de outra criança de 12 anos.

A informação consta em decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que autorizou busca e apreensão no apartamento de Dumont, na Zona Sul da cidade. O juiz Daniel Werneck Cotta, que assina o mandado, diz que a Polícia tenta identificar a nova vítima, que teria idade parecida com a da outra criança.

O artista já era investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) pelo estupro de um menino de 12 anos. Segundo a polícia, ele teria se aproveitado da fama para atrair a atenção do adolescente, que seria seu fã.

A investigação afirma que o ator cultivou um relacionamento próximo com o menino, oferecendo dinheiro e presentes, para depois pedir beijos na boca e carícias íntimas, que foram captadas por câmeras de vigilância.

Em trecho da decisão judicial, o magistrado Cotta ressalta que a autoridade policial pediu a prisão temporária de Dumont para proceder “à identificação de uma outra criança de idade semelhante à de X. (nome da criança), vítima em potencial do investigado”, não descartando que “outras crianças já podem ter sido alvo do suspeito”.

Imagens guardadas

Fotos e vídeos de sexo envolvendo crianças foram encontradas no computador e no celular do ator, durante a busca policial, o que levou à prisão em flagrante.

Em depoimento obtido pelo jornal O Globo, Dumont confirmou que as imagens eram de sua propriedade, mas eram parte de um “estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”.

José Dumont tem mais de 40 anos de carreira e estava escalado para a novela "Todas as Flores", no Globoplay. Em nota, a Globo declarou que o ator foi removido da trama. O último trabalho do artista na emissora foi a novela "Nos tempos do Imperador" (2021).