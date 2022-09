Polícia prende padrasto acusado de agredir enteado de 4 anos

O homem acusado de agredir e sufocar o enteado de 4 anos foi preso pela polícia nesta sexta-feira (16). Conforme o g1, Victor Arthur Possobom se entregou à 77ª DP de Niterói acompanhado de um coronel da Polícia Militar (PM) e de um advogado.

O suspeito, que foi encaminhado para a 76ª DP, registra pelo menos seis inquéritos. Dentre esses, está sendo investigado por agressão, lesão corporal, injúria e ameaça. Possobom também foi denunciado por agredir namoradas e a mãe.

A juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine, da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decretou a prisão preventiva de Victor, após denúncia do Ministério Público. Homem foi detido pelos crimes de agressão e tortura contra o enteado.

Juliana Bessa Ferraz Krykhtine Juíza "Há nítida superioridade física do réu face à vítima, o que por si só já demonstra a crueldade da conduta e a condição de indefeso da mesma, que conta com menos de 5 anos de idade".

Registro de violência

Em dois vídeos, divulgados nesta sexta, Victor Arthur Possobom aparece esmurrando e sufocando o garoto de 4 anos, que, assustado, não reage.

O primeiro registro foi feito na recepção do condomínio. O homem se senta ao lado da criança em um sofá, fala alguma coisa, olha ao redor para se certificar que não há ninguém por perto e, em seguida, bate e sufoca o menino.

Victor só para as agressões ao perceber alguém se aproximando.

O outro vídeo é de uma câmera do elevador que mostra o homem colocando a mão na boca e no nariz do menino.

Defesa alega problemas psiquiátricos

A defesa de Possobom alegou que o cliente sofre de transtornos psiquiátricos e faz tratamento.

Em nota à TV Globo, o advogado Daniel Aguiar justificou ainda que Victor teria se desestabilizado após a mãe da criança supostamente dizer que tiraria a própria vida.

Daniel Aguiar Advogado "Ele tem transtorno comportamental com alternância de momentos de euforia e comportamentos impulsivos. Ele faz uso de medicamentos de controle especial e exatamente no dia dos fatos, em razão de Sra. Jéssica ter tido, também um "surto" dizendo que iria tirar a própria vida, deixou-o em um estado de completa tensão emocional".

Por fim, o advogado também acrescentou que a ex-companheira de Victor Possobom responde a processos criminais.