José Dumont diz que fotografias de pornografia infantil eram para 'consultas e estudos'

O ator José Dumont, de 72 anos, afirmou em depoimento à polícia, na quinta-feira (15), que as imagens de pornografia infantil encontradas em seu celular eram para um “estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”. As informações são do portal Extra, publicadas nesta sexta-feira (16).

Ele ainda relatou que imagens das crianças e adolescentes foram obtidas na internet, não sendo responsável por fotografar, filmar, produzir ou editar o material pornográfico.

O ator foi preso em flagrante com vídeos de pornografia infantojuvenil, no Rio de Janeiro, na quinta, por armazenar vídeos de pornografia infantojuvenil no celular e no computador pessoal. A prática é proibida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

No depoimento, ainda disse não fazer parte de grupos virtuais para trocas dessas imagens, nem ter comprado ou vendido material com pornografia infantil.

Na tarde desta sexta-feira (16), está prevista para acontecer a audiência de custódia de José Dumont.

Prisão em flagrante no Rio de Janeiro

O ator que fez parte do elenco da novela 'Nos Tempos do Imperador', da TV Globo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O site Notícias da TV apontou que José Dumont é suspeito de ter mantido um relacionamento com um fã de 12 anos, ao qual teria oferecido ajuda financeira.

Imagens de câmeras de segurança registraram a aproximação do ator com o adolescente. O registro serviu de base para a investigação policial, e oficiais realizaram um mandado de busca e apreensão na casa de Dumont.

Segundo o delegado Marcello Braga, o ator se valeu dos seus mais de 40 anos de carreira para atrair a atenção de um fã adolescente, por quem desenvolveu um relacionamento próximo e oferecia "ajuda financeira e presentes".

Marcello Braga Delegado "Valendo-se da vulnerabilidade financeira da vítima, para a partir daí fazer investidas com beijos na boca e carícias íntimas que acabaram sendo captadas por câmeras de vigilância".

Durante a operação policial, foram encontrados imagens e vídeos de pornografia infantojuvenil. Ele foi preso em flagrante e encontra-se à disposição da Justiça.

Após ser detido, o artista foi levado para a sede da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), e posteriormente transferido para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica.

A investigação corre sob sigilo e a defesa do ator ainda não se pronunciou sobre a prisão.

Retirado de novela da TV Globo

O ator estava contratado para a novela "Todas as Flores", que será exibida no Globoplay. A emissora decidiu retirá-lo da novela, justificando que a "suspeição de pedofilia é grave".

"Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação", informou a Globo.