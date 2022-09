Polícia procura Victor Possobom, padrasto acusado de agredir enteado de 4 anos

Um homem, identificado por Arthur Possobom, foi flagrado por câmeras de segurança de um condomínio em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, agredindo o próprio enteado, de 4 anos. De acordo com G1, o caso, ocorrido em fevereiro, está sob investigação da 77ª Divisão Policial.

Em dois vídeos, divulgados nesta sexta-feira (16), Victor Arthur Possobom aparece esmurrando e sufocando o garoto, que, assustado, não reage.

Veja agressões contra criança

O primeiro registro foi feito na recepção do condomínio. O homem se senta ao lado da criança em um sofá, fala alguma coisa, olha ao redor para se certificar que não há ninguém por perto e, em seguida, bate e sufoca o menino.

Victor só para as agressões ao perceber alguém se aproximando.

O outro vídeo é de uma câmera do elevador que mostra o homem colocando a mão na boca e no nariz do menino.

