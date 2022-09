Cantora gospel Léia Miranda é afastada de igreja após áudio picante vazar: 'tamanho perfeito'

A cantora gospel Léia Miranda foi afastada das funções que desempenhava na Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA), nessa quinta-feira (15), após o vazamento de um áudio atribuído a ela nas redes sociais.

Na gravação, a mulher supostamente elogia explicitamente o órgão genital de um homem. A religiosa nega que seja ela na gravação.

Na conversa vazada, nesta semana, é possível supostamente ouvir a artista desferir diversos elogios ao pênis de um companheiro. Na gravação, ambos parecem relembram uma relação sexual anterior.

"Você gostou?", questiona a voz masculina. "Amei, adorei. Quero mais!", responde a feminina, atribuída a Léia Miranda. "Tava extasiada, né?!", continua ele em outro trecho.

Conforme a nota divulgada pela entidade evangélica, o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva da IPDA decidiu remover a mulher das funções administrativas e ministeriais enquanto as "acusações envolvendo sua conduta e comportamento" são apuradas.

Gravação seria caluniosa e falsa

Segundo Léia Miranda, o áudio é mentiroso e fraudulento e ela registrou um boletim de ocorrência pelo crime de calúnia e difamação. "Tenho um escritório jurídico cuidando desse assunto", detalhou.

"Não demorará muito e a verdade vai aparecer, porque o que estão dizendo é mentira absurda e criminosa. Agradeço o paio de toda gente cheia de amor que tem me trazido palavras de alento e carinho", diz ainda o comunicado divulgado por ela.

