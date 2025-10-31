Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Montagem de fotos mostra Charlie Kirk à esquerda e George Zinn à direita

Mundo

George Zinn é preso por confessar falsamente ter matado Charlie Kirk e enganar autoridades dos EUA

O idoso de 71 anos também deve responder por tentar obstruir a Justiça

Redação 16 de Setembro de 2025
Crianças vistas em silhueta, de costas para a câmera, em uma área externa ensolarada. Uma delas levanta o braço, enquanto a outra parece estar em movimento, com uma perna erguida. Ao fundo, há gramado, uma casa térrea com telhado de telhas vermelhas, postes e fios de energia, sob um céu azul com nuvens esparsas.

PontoPoder

Morada Nova (CE) sanciona lei para combater adultização infantil digital no município

O ato foi disponibilizado, nesta sexta-feira (12), no Diário Oficial dos Municípios do Ceará

Ingrid Campos 12 de Setembro de 2025
foto de Hytalo Santos e do marido, Euro

País

Justiça autoriza bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos e do marido

Medida visa garantir o futuro pagamento de indenização por dano moral coletivo e medidas de reparação e assistência às vítimas

Redação 20 de Agosto de 2025
montagem de fotos de Felca e Hugo Motta

PontoPoder

Felca recusa convite de Motta para ir ao Congresso debater proteção das crianças nas redes

Presidente da Câmara teria entrado em contato com o youtuber nesta semana para saber se ele tinha interesse de participar de uma discussão sobre o tema

Redação 20 de Agosto de 2025
Hytalo Santos e o marido Euro transferidos de presídio

País

Hytalo Santos e o marido são transferidos para o presídio de Pinheiros, em São Paulo

Casal de influenciadores foi preso na sexta-feira (15)

Redação 18 de Agosto de 2025
Foto de Hytalo Santos sendo preso

Zoeira

Hytalo Santos pagava até R$ 3 mil por mês a pais de adolescentes

Jovens moravam com o influenciador e faltavam aula para gravar conteúdos para as redes sociais

Redação 18 de Agosto de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza

PontoPoder

'Lei Felca' chega à Câmara de Fortaleza e une vereadores da oposição e da base contra 'adultização'

Ao menos cinco projetos foram protocolados na Casa Legislativa desde segunda-feira (11)

Bruno Leite 15 de Agosto de 2025
Felca falou que passou a receber ameaças após vídeos de denúncias

País

Relembre processos ganhos na Justiça de SP por Felca, influenciador que denuncia exploração infantil

Youtuber move ações contra o TikTok e o X por ser acusado de exploração infantil e por ter perfis desativados sem motivo aparente

Redação 12 de Agosto de 2025
Colagem mostram imagem de presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ao lado de foto do youtuber Felca, ilustrando fala de Motta de que pautará tema de adultização de crianças nas redes sociais após vídeo sobre o tema lançado por Felca.

PontoPoder

Após vídeo de Felca, Motta diz que Câmara pautará 'adultização' de crianças nas redes sociais

Presidente da Casa legislativa afirmou que projetos de lei sobre a temática devem ser apreciados ainda nesta semana

Carol Melo 11 de Agosto de 2025
Agentes da Polícia Federal

País

Procurador de SP é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

A Polícia Federal realizou outras operações contra exploração sexual de menores

Redação 10 de Agosto de 2025
