Procurador de SP é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

A Polícia Federal cumpriu, na sexta-feira (8), um mandado de prisão contra um procurador de São Paulo por suspeita de abusar sexualmente da filha de oito meses. O homem foi preso durante a operação Kore 32, que apura crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual infantil na internet.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, era considerado foragido da justiça, pois fugiu do endereço que forneceu aos investigadores. Ele foi preso após ser encontrado em um hotel próximo ao Aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo.

"A Operação Kore 32 integra as ações permanentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos e reforça o compromisso da Polícia Federal no combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes, fortalecido desde a criação, em 2023, da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos e das delegacias especializadas em todas as Superintendências Regionais", informou a PF por meio de nota.

Na primeira fase da operação, realizada em junho, os investigadores encontraram materiais de abuso sexual infantil nos dispositivos do procurador, e que ele “compartilhava e produzia” os conteúdos. A perícia então confirmou que o investigado abusou sexualmente da filha.

Ele foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal, onde aguarda decisão judicial. A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP), afirmou que acompanha as investigações e que iniciou um processo interno que pode resultar na sua demissão.

"A Corregedoria e o Gabinete da Procuradora Geral mantêm contato permanente com as autoridades competentes, respeitando o sigilo legal, para garantir que todas as medidas adotadas estejam em plena conformidade com a legislação", afirmou o órgão ao jornal O Estado de São Paulo.

Operações contra abuso sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou durante a última semana, outra operação para combater crimes de abuso sexual infantil. Em Igarassu, Pernambuco, um homem foi preso suspeito de estupro de vulnerável, e de comercializar material de abuso sexual de crianças na internet.

Uma denúncia anônima sobre a venda de pornografia infantil motivou as investigações. Durante a análise do material, foi possível identificar o suspeito como possível autor do estupro retratado nas imagens.

O homem teve a prisão preventiva decretada, com a PF cumprindo mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, onde foram apreendidos computadores e celulares que serão periciados. Entre os crimes que ele pode responder estão aliciamento de menores, produção, armazenamento, venda e estupro de vulnerável.

Também em junho, a operação Multiplus cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Nova Iguaçu (RJ), Londrina (PR), Cuiabá (MT) e Imperatriz (MA). No Paraná, um investigado foi preso em flagrante por armazenar material contendo cenas de abuso sexual infantil.