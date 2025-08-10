Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Procurador de SP é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

A Polícia Federal realizou outras operações contra exploração sexual de menores

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Agentes da Polícia Federal
Legenda: O procurador já era investigado desde junho, quando os agentes encontraram nos seus dispositivos eletrônicos, material de exploração sexual infantil
Foto: Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal cumpriu, na sexta-feira (8), um mandado de prisão contra um procurador de São Paulo por suspeita de abusar sexualmente da filha de oito meses. O homem foi preso durante a operação Kore 32, que apura crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual infantil na internet.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, era considerado foragido da justiça, pois fugiu do endereço que forneceu aos investigadores. Ele foi preso após ser encontrado em um hotel próximo ao Aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo.

"A Operação Kore 32 integra as ações permanentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos e reforça o compromisso da Polícia Federal no combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes, fortalecido desde a criação, em 2023, da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos e das delegacias especializadas em todas as Superintendências Regionais", informou a PF por meio de nota.

Na primeira fase da operação, realizada em junho, os investigadores encontraram materiais de abuso sexual infantil nos dispositivos do procurador, e que ele “compartilhava e produzia” os conteúdos. A perícia então confirmou que o investigado abusou sexualmente da filha.

Ele foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal, onde aguarda decisão judicial. A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP), afirmou que acompanha as investigações e que iniciou um processo interno que pode resultar na sua demissão.

"A Corregedoria e o Gabinete da Procuradora Geral mantêm contato permanente com as autoridades competentes, respeitando o sigilo legal, para garantir que todas as medidas adotadas estejam em plena conformidade com a legislação", afirmou o órgão ao jornal O Estado de São Paulo.

Veja também

teaser image
País

Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 pessoas mortas e 46 feridas em Mato Grosso

Operações contra abuso sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou durante a última semana, outra operação para combater crimes de abuso sexual infantil. Em Igarassu, Pernambuco, um homem foi preso suspeito de estupro de vulnerável, e de comercializar material de abuso sexual de crianças na internet.

Uma denúncia anônima sobre a venda de pornografia infantil motivou as investigações. Durante a análise do material, foi possível identificar o suspeito como possível autor do estupro retratado nas imagens.

O homem teve a prisão preventiva decretada, com a PF cumprindo mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, onde foram apreendidos computadores e celulares que serão periciados. Entre os crimes que ele pode responder estão aliciamento de menores, produção, armazenamento, venda e estupro de vulnerável.

Também em junho, a operação Multiplus cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Nova Iguaçu (RJ), Londrina (PR), Cuiabá (MT) e Imperatriz (MA). No Paraná, um investigado foi preso em flagrante por armazenar material contendo cenas de abuso sexual infantil.

Assuntos Relacionados
País

Justiça determina prisão de pai e filho suspeitos de emboscar homens que foram cobrar dívida no PR

Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão desaparecidos desde terça (5)

Redação
Há 16 minutos
Imagem mostra acidente entre carro e van em Uberlândia
País

Acidente entre carro e van deixa 4 mortos e 16 feridos na BR-452, em Uberlândia

Testemunhas disseram que o carro invadiu a contramão, causando a batida. Ocupantes da van voltavam de uma igreja

Redação
Há 1 hora
Foto de rosto de Luken Cesar Burghi Augusto
País

Líder do PCC e um dos criminosos mais procurados do Brasil morre em confronto com a polícia

Homem condenado a quase 47 anos de prisão por mega-assalto estava foragido desde o ano passado

Redação
Há 1 hora
Agentes da Polícia Federal
País

Procurador de SP é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

A Polícia Federal realizou outras operações contra exploração sexual de menores

Redação
Há 1 hora
Zeca Pagodinho posa para foto de roupa clara e óculos escuros
País

Zeca Pagodinho doa terreno de 8 mil m² para horta comunitária de projeto contra fome em Xerém, no RJ

Instituto do sambista lidera iniciativa que projeta a produção de 40 toneladas de hortaliças, legumes e frutas anualmente

Redação
Há 1 hora
Imagem dos destroços do ônibus que se envolveu em acidente com carreta em MT
País

Carreta envolvida em acidente com 11 mortos trafegava fora do horário permitido, diz PRF

Ônibus de turismo saiu de Cuiabá e seguia para Sinop quando colidiu frontalmente com caminhão na BR-163

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra carro de autoescola em frente à sede do Detran, em Fortaleza
País

Quanto custa tirar CNH no Ceará? Veja ranking dos estados mais caros do Nordeste

Na Região, a Bahia é o estado com a CNH mais cara, com custo médio de R$ 4.120,75

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem mostra CNH; uma mão segura o documento
País

CNH sem autoescola: entenda proposta que promete baratear em até 80% a carteira de motorista

Projeto prevê fim da obrigatoriedade das aulas em Centros de Formação de Condutores (CFCs)

Redação
10 de Agosto de 2025
Confira mensagens para homenageam de Dia dos Pais
País

Dia dos Pais é neste 10 de agosto; veja frases e versículos para homenagear quem exerce esse papel

Data que marca o dia das figuras paternas tem origem que mistura catolicismo e economia

Redação
09 de Agosto de 2025
Destroços do avião
País

Um ano após a queda do avião da Voepass, familiares aguardam por justiça; relembre a tragédia

A aeronave ATR 72 500 da Voepass/Latam caiu às 13h22 de 9 de agosto de 2024

Agência Brasil
09 de Agosto de 2025
Profissionais indígenas fardados com roupas do Samu
País

Brasil inaugura “Samui”, primeiro Samu indígena com profissionais que falam guarani

A entrega foi realizada neste sábado (9)

Redação
09 de Agosto de 2025
Acidente de trânsito no Mato Grosso que deixou 11 mortos
País

Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 pessoas mortas e 46 feridas em Mato Grosso

Do total de passageiros feridos, 12 estão em estado grave

Redação e Agência Brasil
09 de Agosto de 2025
País

Homens desaparecem após viajarem para cobrar dívida de R$ 1 milhão; veja o que se sabe

Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão incomunicáveis desde terça (5)

Redação
09 de Agosto de 2025
Pessoa com cabelo castanho escuro e blusa preta, brigando com outra pessoa em um ambiente interno que parece uma sala de aula de escola
País

Jovem de 17 anos é agredida a tesouradas durante briga com colega de classe, em SP

Caso aconteceu na última quinta-feira (17) e repercutiu nas redes sociais

Paulo Roberto Maciel*
09 de Agosto de 2025
Aeroporto com várias aeronaves da TAM Linhas Aéreas estacionadas em frente ao terminal, visto de cima em uma manhã ensolarada.
País

Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília por suposta ameaça de bomba

Apesar do susto, a PF descartou a presença de material explosivo na aeronave

Redação
08 de Agosto de 2025
Imagem das agressões
País

Empresário agride mulher com sequência de cotoveladas e socos em elevador no Distrito Federal

Homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (7)

Redação
07 de Agosto de 2025
foto de rua em que trabalhador se confundiu e escreveu PRAE ao invés de PARE em obra de trânsito em Cuiabá
País

Funcionário se confunde e escreve 'PRAE' em vez de 'PARE' em obra de trânsito em Cuiabá

O trabalhador ficou responsável por fazer a pintura no asfalto, mas acabou errando a escrita da palavra

Redação
07 de Agosto de 2025
Foto de casal encontrado morto após queda de carro em penhasco de 400 metros no Espírito Santo
País

Casal é encontrado morto após queda de carro em penhasco de 400 metros no Espírito Santo

Vítimas teriam saído para namorar e caído do alto da rampa de voo livre

Redação
07 de Agosto de 2025
Policial Militar baleado na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo
País

Policial militar é baleado no pescoço durante perseguição em Paraisópolis, zona sul de São Paulo

O agente passou por exames e não corre risco de vida

Lucas Monteiro
07 de Agosto de 2025
Carro invade autoescola no Paraná
País

Aluna perde controle do carro em tentativa de baliza e invade autoescola no Paraná

A cena foi flagrada por uma câmera de segurança do local

Redação
07 de Agosto de 2025