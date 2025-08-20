Diário do Nordeste
Felca recusa convite de Motta para ir ao Congresso debater proteção das crianças nas redes

Presidente da Câmara teria entrado em contato com o youtuber nesta semana para saber se ele tinha interesse de participar de uma discussão sobre o tema

(Atualizado às 15:06)
montagem de fotos de Felca e Hugo Motta
Legenda: Felca alegou que não quer ter o nome associado a qualquer partido político
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Reprodução/Redes Sociais

O youtuber Felca recusou um convite de Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, para ir ao Congresso Nacional debater políticas contra a adultização de crianças.

O debate sobre a proteção de menores de idade nas redes sociais ganhou ampla repercussão neste mês após Felca publicar um vídeo sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet.

O que aconteceu

Motta teria entrado em contato com o youtuber nesta semana para saber se ele tinha interesse de ir à Câmara dos Deputados participar de uma discussão sobre o tema. O influenciador teria recusado convite, alegando que não queria ter o nome associado a qualquer partido ou “lado” político. As informações são do Metrópoles.

Embora não tenha aceitado participar do debate no Congresso, Felca deve ir à Câmara dos Deputados após a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência aprovar, nessa terça-feira (19), um requerimento feito pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) para que ele seja ouvido em uma audiência pública sobre a adultização de crianças no Brasil.

Quem é Felca?

Felca é o apelido de Felipe Bressanim Pereira, um influenciador paranaense que viralizou nas redes sociais no início do mês, após publicar um vídeo no YouTube em que denuncia a “adultização” de menores, que seriam vítimas de abusos por parte de influenciadores que se utilizavam indevidamente do direito de imagem delas.

O vídeo reúne uma série de denúncias, indicando como o algoritmo trabalha para entregar o material feito por esses influenciadores diretamente para potenciais pedófilos.

Um dos denunciados é o influenciador paraibano Hylato Santos — preso no dia 15 de agosto em Carapicuíba, na Grande São Paulo, alvo de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.

