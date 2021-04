João Luiz fala do poder da educação para Ana Maria Braga e luta contra preconceito racial

O professor de geografia João Luiz participou do "Mais Você" com Ana Maria Braga, na manhã desta sexta-feira (23). O brother, eliminado do programa com 58,86%, comentou sobre posicionamentos dele e de demais participantes no reality. Ele também lembrou da fala de Rodolffo sobre o cabelo dele.

Ana Maria Braga apresentou cenas com João Luiz em situações que exigia dele posicionamento durante o programa como o momento em que Projota articulou o castigo do monstro com os demais participantes e quando Lumena julgou o beijo de Lucas em Gilberto.

Ele refletiu sobre a trajetória no jogo e sobre o legado antirracista que ganhou corpo em todo o Brasil por conta de um comentário preconceituoso de Rodolffo.

João Luiz Participante do BBB 21 Como professor, eu gosto de ouvir os meus alunos e repeti a postura dentro da casa, postura de saber lidar com conflitos. Consigo enxergar que existiram momentos em que eu poderia ter me posicionado de outra forma, mas estou bem tranquilo, sem grandes arrependimentos de algo que poderia ter contribuído para a minha eliminação

Uma pessoa de semblante tranquila, João Luiz ressaltou que posicionamento não precisa vir acompanhado de agressividade. E que alguns conflitos podem ser resolvidos de formas bem mais simples: "Quando precisei ser firme, agi com firmeza. Uma briga por causa de louça ou de um bolo não me afetam. Existem coisas bem mais complexas".

Ainda no bate-papo, João Luiz ressaltou os sentimentos tristes que teve quando ouviu comentário de Rodolffo sobre o cabelo dele em comparação ao castigo do monstro — vestes e peruca de homem das cavernas.

"Não quero que os meus alunos, ou outras crianças e adolescentes, precisem viver isso. Não quero que minhas experiências estejam relacionadas a mágoas, a dor. Levanto a bandeira da educação para mudar tudo isso, mudar essa realidade que machuca, que reproduz discursos. No momento em que você se incomodar, é o momento que você muda", disse o professor.