João Luiz do BBB 21 revela que não foi 'isentão', desconfiança em Viih Tube e planos para casar

O professor João Luiz do BBB 21 participou do "Bate-Papo BBB" com Ana Clara após ser eliminado, na madrugada desta sexta-feira (23). Na conversa, o brother viu a trajetória no reality e falou e as ações no jogo.

Ainda na conversa, João Luiz afirmou que, ao contrário de algumas críticas que recebeu, não pensa que deixou de se posicionar no jogo.

"Não acho que eu fui isentão. Todas às vezes que precisei falar alguma coisa com alguém, eu me posicionei. No Jogo da Discórdia com o Projota, no das setinhas, quando eu dei 'não ganha' pro Rodolffo. Se pegar minha trajetória no Jogo da Discórdia, eu acho que foi muito coerente", declarou o João Luiz.

Ana Clara também destacou na conversa a relação de João Luiz com Camilla de Lucas. O professor elogiou a atuação da amiga no programa. "Que pessoa incrível. A gente não sabe qual foi o momento que a gente se aproximou. Eu não sei o momento. Mas a gente não conseguiu se descolar mais".

Durante o bate-papo, o ex-brother falou com o namorado Igor por chamada de vídeo e os dois revelaram que têm planos para o casório assim que a pandemia permitir.

Desconfiança em Viih Tube

Com Viih Tube, apesar da aproximação aos poucos dos dois ao longo do programa, João Luiz declarou que chegou a desconfiar do comportamento da sister na casa.

"Eu cheguei a duvidar um pouquinho sim. Não cheguei a falar, mas o primeiro momento que eu observei isso foi no paredão que todo mundo ia votar no Rodolffo. As meninas se reuniram no Quarto Colorido, eu estava contando os votos e a Viih disse que não se sentia confortável em votar nele", declarou o professor.

O mesmo sentimento foi sentido por João Luiz sobre Juliette. O professor admitiu que chegou a ter reservas com a paraibana no começo do jogo, mas que a relação evoluiu para um afeto mútuo.

"A gente teve umas faisquinhas. Apontei ela no primeiro Jogo da Discórdia, mas ao longo do tempo, fui entendendo quem era a Juliette. Aprendi a gostar da Ju", disse o professor.