Jesuíta Barbosa e namorado curtem férias em resort de luxo no Ceará

Após o fim da novela 'Pantanal', o cearense Jesuíta Barbosa, intérprete de Jove, resolveu relaxar e tirar um tempo para curtir as férias com o namorado, o gaúcho Cicero Ibeiro. O destino escolhido foi a praia de Fortim, no litoral do Ceará.

O casal está hospedado em um resort de luxo na região, que possui diárias de mais de R$ 2 mil. A propriedade paradisíaca tem acesso à areia da praia. Jesuíta e Cicero aproveitaram o momento de lazer para compartilhar alguns registros no Instagram.

O artista está desde a semana passada na terra natal. Ele prestigiou Pedro Diógenes, diretor de “A filha do palhaço”, que estreou na abertura do festival Cine Ceará, na última sexta-feira (7), no Teatro São Luiz. O ator interpreta o palhaço Marlon no longa.