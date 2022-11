Iza nega romance com Lewis Hamilton: 'lamento decepcionar'

Iza afastou, nesta quinta-feira (10), os rumores de um possível "affair" com o piloto britânico Lewis Hamilton. O boato ganhou repercussão nas redes sociais desde a última terça(8), quando a dupla foi clicada lado a lado em uma foto.

"Lamento decepcionar a todos, mas não aconteceu nada. Foi um jantar com mais de 20 pessoas, além de nós", comentou Iza no Space do Muka, no Twitter, durante coletiva de imprensa da nova temporada do 'The Voice Brasil', programa da TV Globo no qual ela é jurada.

Hamilton veio ao Brasil para o Grande Prêmio (GP) de Interlagos no próximo domingo (13). O piloto da Fórmula 1 está no País desde a última segunda (7), quando recebeu o título de Cidadão Honorário brasileiro na Câmara dos Deputados.

Jantar badalado

O registro que viralizou foi publicado por Iza no Instagram, com o cantor Seu Jorge também presente. "Um jantar extraordinário na minha terça. Ps.: Jorge, me deixa te marcar nessa foto", escreveu a cantora na legenda da imagem, que recebeu milhares de curtidas e comentários animados.

Legenda: Iza, Seu Jorge e Lewis Hamilton estiveram juntos na terça Foto: reprodução/Instagram

Vários amigos famosos da artista brasileira fizeram comentários na publicação. "Socorro!", vibrou Alice Wegmann, enquanto Dandara Mariana deixou vários emojis de coração e um recadinho: "AFF".