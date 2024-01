Isis Valverde compartilha momento fofo de Rael com o filho de Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde compartilhou, na quinta-feira (18), no Instagram, um momento fofo do filho, Rael, de 5 anos, com José Marcus, de 12, seu enteado, filho do empresário Marcus Buaiz. Enquanto a mãe do adolescente, Wanessa Camargo, está confinada no “BBB 24”, o jovem tem ficado na casa do pai e com a avó materna, Zilu.

Na imagem compartilhada por Isis, José Marcus aparece jogando videogame, enquanto Rael está sentado em suas costas, observando atento tudo.

Legenda: Artista conseguiu capturar momento fofo Foto: Reprodução/Instagram

Marcus Buaiz e Isis anunciaram o namoro em junho do ano passado. Em dezembro, eles confirmaram que estão noivos.

Wanessa já falou sobre Isis no “BBB 24”, e disse, inclusive, que os dois filhos gostam muito da madrasta.