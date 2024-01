Marcos Mion perde 10kg e revela dieta rigorosa para viver personagem de filme

O apresentador da TV Globo, Marcos Mion, revelou ter perdido 10 kg para a caracterização de um personagem de novo filme. Em publicação no Instagram, desta quinta-feira (18), detalhou que dará vida ao lutador Max, protagonista do filme "MMA - Meu Melhor Amigo". A direção é de José Alvarenga Jr.,com roteiro de Paulo Cursino.

"Não é para ganhar biscoito! É para mostrar o resultado de um cara de 44 anos que decidiu se superar, conquistando o melhor físico da vida para dar vida, com honra e respeito aos que vieram antes de mim, para o personagem da minha vida, meu Rocky Balboa, o Max Machadada", brincou sobre as fotos em que aparece sem camisa.

Para conseguir atingir o "shape" ideal do personagem, Mion precisou mudar a alimentação e intensificar os treinos. "Já são mais de 70 dias de preparação focada sem errar em nenhuma refeição, incluindo Natal e Réveillon (ambos com frango e legumes cozidos) e seguirá até as filmagens acabarem, no final de fevereiro", acrescentou.

Marcos Mion Apresentador da TV Globo "Não foram 70 dias para fazer esses músculos! Eles já estavam aí! Cultivados e criados há mais de 10 anos vivendo como um fisiculturista, que é a forma que eu me encontrei na vida".

Reação de famosos

Nos comentários da publicação, o artista recebeu diversos elogios. "Demais seu empenho! Parabéns!", disse Tata Werneck, enquanto Jojo Todynho declarou: "Tá lindoooooooooooo".

Já a Rainha dos Baixinhos foi além: "Meu sonho é ver você vegano (imagina isso tudo 100% a base de plantas?)".