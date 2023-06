Irmão de Lygia Fazio diz que modelo morreu por 'busca pela perfeição'

O irmão da modelo Lygia Fazio, DJ George Oliveira, 29, relatou, nesta quarta-feira (7), que ela morreu tentando se adequar ao padrão estético e os procedimentos iniciaram por conta de trabalhos como modelo e influencer. Lygia também foi jornalista e morreu aos 40 anos, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) por complicações de uma cirurgia.

"Ela tentou se adequar a esse padrão estético e começou a fazer vários procedimentos pelo trabalho. A internet é um mundo à parte, parece um universo paralelo. Ela fez plástica no nariz e foi realizando outros procedimentos, mas não comentava com a gente. Ela não falava para ninguém", contou o estudante de psicologia e irmão de Lygia, em entrevista a revista Quem.

"Ela entrou em um meio muito tóxico, que busca pela perfeição", relatou. O estudante ainda relembrou que Lygia fazia os procedimentos como uma forma de competição com outras mulheres. "Dizia que uma quer sempre ser mais bonita do que a outra. Foi nessa que ela acabou indo aplicar no tal moço, que não era médico, era enfermeiro", explicou.

George ainda contou que a família reparou em alguns procedimentos realizados por ela, contudo, não tinha certeza sobre quais foram esses. "A gente notava que o bumbum tinha crescido. Mas ela dizia que era por causa da malhação. Quando ela começou a ter complicações com o silicone industrial e o PMMA [Polimetilmetacrilato] que ficamos sabendo", continuou.

O autor da aplicação de PMMA em Lygia não foi preso e George não considera processá-lo. "Ele não foi preso... Mas agora nada vai trazer minha irmã de volta", reflete.

'Estou cansada, meu bumbum está quente'

"Eu, o Davi [primogênito de Lygia] e ela viajamos e andamos muito. Lembro que ela falava: 'estou cansada, meu bumbum está quente'. A gente via que ela não estava bem. Mas ela não era uma pessoa negativa, sempre via o lado bom de tudo, meio Poliana. Até quando vieram as complicações por causa do silicone e do PMMA, ela viu que podia tirar algo disso, percebeu que aquilo poderia ser uma missão", relembrou George.

A modelo e jornalista chegou a passar cerca de 100 dias no hospital na primeira internação. "Foram dois anos sofridos tentando tirar as substâncias do corpo. No fim, ela ficou muito mais de um ano internada. Mas nunca perdeu a alegria de viver, de dar risada, de brincar", elogiou.

George ainda contou que a irmã tinha vários planos. "Ela era muito nova, tinha muita vida pela frente. Minha irmã era muito criançona, imatura no bom sentido, inocente de tudo, ingênua. No final, ela estava apreensiva, espiritualizada. Ela não queria morrer. Fico bravo de ela ter ido do jeito que foi", reflete.

Última internação

O estudante de psicologia contou que a irmã teve um processo de cicatrização mais longo que o comum. "Ela passou por sete cirurgias depois da primeira para tentar cicatrizar o corte, estava tomando muito corticoide. Teve hipercalcemia e sobrecarregou os rins, teve que fazer diálise", disse.

"Nessa troca, ela ficou imunossuprimida. Ela teve muita infecção e acabou tendo uma endocardite fúngica. O caso dela foi muito complexo. Os médicos acreditam que essa vegetação fúngica pode ter se desprendido e ido ao cérebro e causado o AVC", explicou George.

Quem era Lygia Fazio

Lygia Fazio tinha 40 anos e era jornalista e modelo. Atuava nas redes sociais conscientizando outras pessoas sobre os riscos de aplicações de PMMA e silicone industrial. Ela deixou dois filhos, Davi e Thor. Já havia feito participações em programas de TV e chegou a ser editora-chefe.

Legenda: Lygia deixa dois filhos pequenos, Davi e Thor. Foto: Reprodução/Instagram

"Minha irmã trabalhou muito tempo como jornalista, estudou, fez faculdade, mas, em 2007, passou a fazer trabalhos como modelo. Trabalhou como editora-chefe, fez participação no Serginho Groisman, na Rede TV!, no 'Legendários', da Record, e começou a crescer muito como modelo e influencer", contou George.