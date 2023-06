Emma Watson se diz fascinada pela cultura de sexo 'kink'; entenda

A atriz Emma Watson, estrela da saga Harry Potter, revelou ser adepta do sexo 'kink', termo que se refere a práticas eróticas não convencionais.

De acordo com informações da Marie Clare, a prática diz respeito ao que não é padrão ou convencional. Faz parte do repertório 'kink' o uso de fantasias, acessórios eróticos como vendas, algemas e brinquedos sexuais como vibradores, fazer sexo ao ar livre, no meio da rua ou em lugares inusitados e posições inéditas.

“Eu sinto que os relacionamentos que não seguem necessariamente os modelos tradicionais exigem mais comunicação e consentimento. (...) Eu também fiquei um pouco fascinada pela cultura kink, porque eles são os melhores comunicadores de todos os tempos. Eles sabem tudo sobre consentimento. (...) Mas todos nós poderíamos usar esses modelos; eles são realmente muito úteis”, disse Emma.

Segundo a psicóloga e sexóloga Cristiane Yokoyama, o 'kink' está associado a uma novidade, não a um problema. A prática também não deve ser confundida com fetiche.

“A ideia no sexo kink é seguir práticas que usam de criatividade e saiam do lugar comum. O kink é a contemplação do que é considerado diferente”, explicou a especialista.