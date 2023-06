Apresentador Dudu Camargo é demitido do SBT; saiba mais

O apresentador Dudu Camargo foi demitido do SBT, conforme nota divulgada pela emissora nesta quarta-feira (7). O contrato, segundo o jornal Metrópoles, foi encerrado na segunda-feira (5), finalizando o vínculo dele com o 'Primeiro Impacto', que comandou por quase sete anos.

A decisão de rescindir o contrato teria partido de forma unilateral pela emissora, apontou o portal TV Pop, mesmo com o prazo do documento vigente até outubro deste ano. Silvio Santos, dono do SBT, teria sido o responsável pela decisão, apesar de já ter sido citado como o principal protetor de Dudu Camargo.

Ainda conforme o TV Pop, Felipe Malta ficará no lugar de Dudu no jornal Primeiro Impacto, algo que já vinha fazendo desde as férias de Dudu.

As polêmicas dele, inclusive, já vinham sendo motivo de abalo na emissora. Em um dos casos, ele citou a atriz Maisa ao noticiar um caso de feminicídio e, recentemente, foi acusado de importunação sexual pela cantora Simony.

Motivações

A emissora não revelou oficialmente o motivo da saída de Dudu Camargo, mas uma das especulações foi levantada pelo portal TV Pop.

As informações são de que um episódio recente, no qual Dudu defecou no próprio camarim, teria sido o estopim para o encerramento brusco do contrato. Segundo o site, outros apresentadores teriam reclamado do mal-cheiro no espaço, já que também o utilizavam.