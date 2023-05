Internada para tratar câncer, Simony canta sucesso do Balão Mágico em quarto de hospital; veja vídeo

A ex-integrante da Turma do Balão Mágico, Simony, 46 anos, recebeu um grupo musical no HCor, hospital em São Paulo nesta quarta-feira (3). A cantora está internada para tratar um câncer de intestino. "Quem canta seus males espanta", escreveu em publicação no Instagram.

Nos vídeos, é possível ver a apresentadora acompanhando as músicas. Simony chegou a cantar a canção 'É tão lindo', do grupo da Turma Balão Mágico.

O grupo Saracura tem o costume de se apresentar para pacientes com câncer. "Eles vão cantando em todos os lugares. A música traz uma coisa tão maravilhosa pra nossa alma, né?", declarou.

Internação para tratar câncer

A cantora foi diagnosticada com um câncer de intestino em agosto de 2022. Na última quinta-feira (27), publicou um vídeo no Instagram contando aos fãs que deve ficar quatro meses internada em nova etapa do tratamento contra a doença.

Por isso, desde terça-feira (2) está internada no hospital. “Não é fácil, é um novo tratamento, claro que eu queria não ter que passar por isso de novo, mas não é uma escolha minha. Tem coisas que a gente não controla, e realmente isso eu não consigo controlar", declarou.

Conforme Simony, a "única coisa que eu posso controlar é como vou passar por isso". Durante a internação, passará pelo tratamento de imunoterapia e a radioterapia.