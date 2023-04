Simony retoma tratamento contra câncer: 'um dia de cada vez'

Simony, ex-Balão Mágico, usou o Instagram nesta quarta-feira (26) para revelar o retorno do tratamento contra o câncer. Em 2022, a cantora, de 46 anos, teve câncer de intestino grosso - a doença foi descoberta por meio de uma colonoscopia.

Na publicação, a cantora tranquilizou os fãs. "Sempre fui e serei super transparente com vocês, as orações o amor, a fé é isso que quero de todos vocês sempre. Amanhã venho aqui falar com vocês. Me preparando pra mais essa luta. Gratidão, Dr. Fernando Maluf e toda a equipe. Um dia de cada vez", escreveu.

O médico dela, Fernando Maluf, explicou os próximos passos do tratamento. "Ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta", afirmou o médico.

SIMONY DO BALÃO MÁGICO

Simony Benelli Galasso, a Simony do Balão Mágico, fez sucesso na década de 1980 com integrante da atração infantil da TV Globo. O conjunto musical durou entre 1983 e 1986 e vendeu milhões de discos ao redor do País.