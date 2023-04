Influencer trans participa de campanha de cerveja nos EUA e é alvo de boicote

Com cerca de 10 milhões de seguidores no Tiktok e quase 2 milhões no Instagram, Dylan Mulvaney, influenciadora trans, foi contratada para estrelar uma de campanha de cerveja e está gerando controvérsia entre conservadores no país.

Dylan participou de uma campanha da Bud Light, versão mais leve da Budweiser. Na ação, Dylan aparece tomando a bebida e convidando seus seguidores a participarem de um sorteio da marca.

Uma internauta escreveu sobre a falta de entendimento da marca em relação aos seu público. "Claramente, a Bud Light não conhece seus consumidores", escreveu. "Mulheres não agem assim", escreveu outra internauta.

"Isso é degradante para mulheres", escreveu outra internauta. Segundo a revista Quem, funcionários foram afastados e executivos foram demitidos.

A ação publicitária levou a queda de 5% nas ações da Budweiser, representando uma perda de R$ 30 bilhões. O vídeo reúne cerca de 174 mil curtidas e foi publicado em 1º de abril.

Quem é Dylan Mulvaney

Dylan tem 1,8 milhão de seguidores no Instagram e 10,8 milhões no Tiktok. Mulvaney usa os pronomes "ela" e "elu", tendo nascido em San Diego, na Califórnia.

Ela é graduada em artes e teatro musical pelo College-Conservatory of Music da Universidade de Cincinnati. Dylan atuou no musicial The Book of Mormon (O Livro de Mórmon, em português).

Em 2022, a atriz se reuniu com o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca. Na reunião era discutido o direito das pessoas transexuais.