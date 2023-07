Incêndio: veja como ficou apartamento onde Maísa Silva estava, em Recife

Horas após debelaram as chamas no apartamento em Recife onde estava a atriz e apresentadora Maísa Silva, o Corpo de Bombeiros do Pernambuco divulgou imagens de como ficou o local.

Nas imagens divulgadas na tarde deste sábado (29) é possível ver os danos materiais. Há informações que o incêndio aconteceu após um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos.

Legenda: O fogo se espalhou rápido Foto: Divulgação/Bombeiros

O incêndio atingiu uma unidade do 26º andar do prédio localizado na Rua Irmã Lúcia.

Foto: Divulgação/Bombeiros

De acordo com os Bombeiros, agentes resgataram um homem, uma mulher de 21 anos e um cachorro, que estavam presos num dos quartos do imóvel. As vítimas não correm risco de morte.

SOCORRO RÁPIDO

Maísa estava na companhia de outras seis pessoas, no apartamento, quando o incêndio começou. A atriz e duas amigas foram as primeiras a deixar o imóvel.

Nas redes sociais, com a repercussão do caso, Maísa disse que ela e os amigos estão bem e agradeceu o carinho.

