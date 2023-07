Érick Jacquin revela não tomar banho e não escovar os dentes: 'não fedo na boca'

O chef Érick Jacquin, jurado do Masterchef Brasil, revelou hábitos de higiene controversos em conversa no Flow Podcast. O francês afirmou não tomar banho e não escovar os dentes "nunca".

O apresentador Igor3K perguntou ao chef e ao humorista Paul Cabannes sobre a fama de os franceses serem "sujos", falando sobre as diferenças culturais entre o Brasil e a França. "Eu não escovo o dente, eu não tomo banho. Perfume…", disse Jacquin.

Paulo contradisse falando que os franceses costumam escovar os dentes dentro dos restaurantes e outros lugares públicos.

"No meu restaurante, não. Eu vou te falar, o cara que vai pagar R$ 500 pra comer no Président [restaurante do chef em São Paulo], depois de um minuto que ele comeu, vai no banheiro e escova o dente, ele é um idiota. Porque ele deve pegar o sabor, tudo que comeu, ficar com as bactérias. Com esse preço, deve ficar com tudo na boca”, respondeu o cozinheiro.

Jacquin chegou a mostrar sua arcada dentária e afirmou não ter mau hálito.

"Eu não escovo os dentes nunca. Não gosto de escovar o dente, eu não fedo na boca, e meus dentes são bonitos e inteiros", disse.