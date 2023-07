Pedro Sampaio posta foto em que mostra carro amassado e alvejado: 'livramento'

Através das redes sociais, o DJ Pedro Sampaio compartilhou uma imagem enigmática com os seguidores, que gerou preocupação entre os fãs do artista. O registro, publicado na madrugada deste sábado (29), mostra marcas de um possível acidente, que teria envolvido até tiros de arma de fogo.

Recebendo a legenda “livramento”, um carro aparece com a lataria amassada e com marca de tiro no vidro da janela do motorista, que, aparentemente, é blindada. Ainda não se sabe onde o episódio ocorreu, mas, de acordo com a agenda de apresentações do artista, Pedro estaria na região de Criciúma, em Santa Catarina.

Legenda: Imagem foi compartilhada nos Stories do perfil do artista Foto: Reprodução/Instagram

Na internet, os fãs do artista manifestaram preocupação com o ocorrido, torcendo para que Pedro esteja bem. Por enquanto, o DJ não deu mais informações sobre o caso.