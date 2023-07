Carla Perez se pronuncia após repercussão sobre namorada da filha

Após Camilly Victoria, filha de Carla Perez e Xanddy, publicar um vídeo no TikTok beijando a namorada, Daze, a ex-dançarina do É o Tchan se manifestou em seu Instagram. Ela se mostrou irritada com a repercussão do relacionamento da jovem, que mora nos Estados Unidos com os pais.

“Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas”, escreveu Carla, no Instagram.

Legenda: Carla Perez fez publicação nos Stories do Instagram Foto: Reprodução

O namoro de Camilly e Daze começou a ser especulado em junho. Na quinta-feira (27), ela publicou um compilado de momentos fofos, incluindo o do beijo, ao lado de Daze, e escreveu na legenda: “minha pessoa favorita”.

Mesmo antes do namoro ser assumido, as duas já apareciam interagindo nos comentários das redes sociais.