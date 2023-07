Apartamento em que Maísa Silva estava pega fogo em Recife; atriz é vista chorando do lado de fora

A atriz e apresentadora Maísa Silva estava, na manhã deste sábado (29), em um apartamento que pegou fogo em Recife. O incêndio atingiu uma unidade do 26º andar do prédio localizado na Rua Irmã Lúcia. As informações são do G1.

Segundo o site, uma equipe da TV Globo flagrou a artista sem ferimentos e chorando ao lado de fora do condomínio. As chamas iniciaram por volta das 10h.

Ao todo, sete pessoas estavam no imóvel quando o fogo começou. Maísa e duas amigas conseguiram sair do apartamento. Uma babá retirou um dos filhos dos donos do proprietário da unidade, que é um jovem com deficiência, carregando ele no colo.

Outros dois jovens ficaram no apartamento esperando o Corpo de Bombeiros liberar a saída deles, pois havia muita fumaça na sala e eles estavam no quarto. A dupla foi resgatada bem, mas foi encaminhada a uma unidade de saúde.