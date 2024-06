Húngara que alega ter filho com Neymar pede apreensão de passaporte do jogador, diz colunista

A Justiça de São Paulo deve analisar uma representação que pede abertura de inquérito por falsidade ideológica contra o jogador Neymar. O pedido inclui ainda a apreensão do passaporte do atacante do Al-Hilal. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

Em matéria publicada nesta quinta-feira (6), o colunista detalha que a representação, feita em janeiro, está relacionada a uma investigação de paternidade de uma criança húngara de 10 anos. A mãe afirma que Neymar é o pai da menina. O caso tramita em segredo de Justiça.

Veja também Zoeira Filho de André Coelho e Clara Maia se engasga e influenciadora usa Manobra de Heimlich para salvá-lo País Suspeita de matar namorado com brigadeiro envenenado deu R$ 60 mil para 'feiticeira', diz padrasto

Na representação ao Ministério Público, o advogado de defesa da mulher informou que Neymar tem informado endereços falsos para "se esconder" de notificações judiciais. O jogador não foi notificado, até o momento, sobre a ação de paternidade por ter diversos endereços registrados no próprio nome.

Em março, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, entrevistou a mãe da criança, a modelo húngara Gabriella Gáspár, que afirmou que o jogador está "fugindo do DNA". Ela relatou que, no processo, pede exame de DNA e pensão alimentícia. Gáspár pede R$ 160 mil por mês, além de valores retroativos equivalentes a R$ 20 milhões.