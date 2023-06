Humorista Matheus Ceará retoma agenda de shows após crises de ansiedade

Após pausar a carreira por conta de crises de ansiedade, o humorista Matheus Ceará anunciou a retomada de shows. Nesta segunda-feira (19), ele compartilhou a nova agenda de trabalho nas redes sociais, com apresentações que já iniciam quinta-feira (22).

Ele estará em Fortaleza no dia 8 de julho, voltando para São Paulo no dia 12 do próximo mês. "Saiu! Agenda geral de shows! Vocês pedem e eu conto!", escreveu em legenda de publicação no Instagram.

Na última sexta-feira (16), ele tinha gravado um vídeo explicando o porquê do sumiço. "Eu tenho crise de ansiedade, crise de pânico, depressão também. Então tem vários gatilhos que aceleram isso daí. Domingo eu estava voltando de um show e tive um gatilho forte também. E resolvi por hora cancelar tudo e poder resolver", revelou.

Cuidados médicos

A assessoria do humorista detalhou que ele precisava de cuidados médicos, por isso se ausentou. "Seu estado de saúde, aparentemente, não é grave, mas requer cuidados para que, o mais breve possível, ele consiga retomar sua agenda, com todo vigor e energia", dizia a nota.

No vídeo de sexta, Matheus compartilhou que trabalha as crises de ansiedade, mas fazia tempo que não tinha uma crise forte.

"Tem dias que são bons, tem dias que são estranhos, tem dias que são melhores. Então eu vou aprender a viver com esses dias e tentar fugir de todos os gatilhos que podem me bater em cima disso. São vários gatilhos", disse.

Nas redes sociais, recebeu diversas mensagens de apoio dos amigos e fãs.