Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (4/6)

A Lua mingua no signo de Touro. Vênus, planeta regente de Touro, está interagindo com os nodos lunares - Áries e Libra - e você não precisa se preocupar com a opinião dos outros. Dê forma ao que você sente, dê forma as suas emoções e desejos. Pode ser que você e sinta impedido de dar forma concreta a sua sensibilidade e emoções. Pode ser que nesse momento você se sinta atraído por uma atividade artística ou deseje expandir seus talentos. Mas não se preocupe com o reconhecimento ou aprovação. Só se preocupe em dar vazão ao seu potencial criativo e desfrutar das belezas da vida. E hoje, Mercúrio encontra Júpiter, o dia pode ser perfeito. O papo vai ser profundo. A terça-feira é para resolver pendências, oferecer serviços, divulgar o seu trabalho, fechar aquele contrato e fazer uma boa viagem para quem pegou a estrada. Sabe aquele dia de atrair coisas boas? É hoje. Aproveite todas as oportunidades e me conta depois.

Áries

Você pode desfrutar de dias leves e harmoniosos. O céu facilita suas conexões de trabalho, observe bem suas interações, pois elas podem se tornar bem mais significativas. A inspiração está no ar, aproveite para promover encontros descontraídos.

Touro

O poder de atração está nas suas mãos, taurino(a). É bem provável que você feche uma parceria promissora. Suas ideias serão aceitas e bem recebidas. Continue focado na divulgação do seu trabalho e das suas ideias.

Gêmeos

Sua tarefa agora é cuidar de você, geminiano(a). Tudo que você vai precisa nos próximos dias é de saúde e bem-estar. Tente relaxar mais, esvaziar a mente e arrumar a casa para as novidades.

Câncer

Prepare-se para viver uma fase de renovação, aproveite as oportunidades de

transformação que estão vindo em sua direção. Não deixe de aproveitar o momento super auspicioso.

Leão

Esteja aberto a convites inesperados e novas experiências. O universo quer de você disposição, leonino(a). A energia está a seu favor para fazer, acredite nisso.

Alguém especial vai chegar na sua vida.

Virgem

Qual o seu próximo passo? Qual a sua meta? Você tem tudo isso bem definido? Lembre-se que você precisa de metas claras. Aproveite o momento e tente se harmonizar com suas parcerias e colegas de trabalho.

Libra

Você tem o seu lado único e autêntico. Não tenha medo de mostrar sua singularidade para o mundo. Siga seus instintos, libriano(a). Tente focar em você e ser feliz. Só isso.

Escorpião

O período está ótimo para negociações. Tente encontrar uma boa solução para suas dívidas ou finanças. Nesse momento sua empatia está em alta. Tente fortalecer os laços com seus familiares. Eles podem lhe ajudar,

Sagitário

Deixe o seu Sol brilhar, sagitariano(a). Você tem muito a entregar para o mundo. Esteja aberto a novas possibilidades. Que esse período some e multiplique só coisas boas.

Capricórnio

As oportunidades vão surgir, pode aguardar. Seu trabalho pede movimento. Você será reconhecido pela sua organização e dedicação. Chegou a hora de realizar e conquistar novos espaços.

Aquário

Chegou a hora de buscar novos caminhos. Faça o que você sabe fazer de melhor, aquariano(a), inove! Você tem visão e encontra as melhores soluções. Mas não deixe de cuidar de você.

Peixes

Tudo que você precisa nesse momento é se sentir bem, se sentir em casa. Pequenas mudanças serão bem vindas, elas farão uma diferença enorme na sua vida. Não se afobe pisciano(a).

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.