Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (12/11)

Hoje, a Lua inicia sua jornada no signo de Áries, trazendo uma energia de começo e movimento. Parece que ela não quer ficar parada e, talvez, você também sinta uma pressa interna para agir, avançar, fazer acontecer. Mas enquanto a Lua se aquece em Áries, Mercúrio e Saturno se encontram para uma conversa tensa, onde as ideias parecem emperrar, as palavras saem meio truncadas, e qualquer impulso pode se transformar em confusão.



É um dia para agir com cautela: os pensamentos podem estar nublados, e, se deixar a pressa tomar conta, você corre o risco de se perder nas próprias palavras ou emoções. Vá com calma, respire antes de qualquer decisão ou resposta mais afobada. Enquanto isso, a pequena Vênus, que comanda as relações e finanças, também passa por uma tensão no céu. Não é o melhor momento para decisões importantes nesses assuntos; segure-se um pouco para não arriscar o que já está seguro. Hoje, o céu pede para ir devagar e olhar mais profundamente antes de avançar.

Áries

A Lua no seu signo te impulsiona, e a vontade de agir será grande. Mas com Mercúrio e Saturno tensionados, modere o ímpeto para não acabar esbarrando nas próprias palavras. É um bom dia para refletir antes de falar.

Touro

Vênus, seu regente, passa por um momento de tensão, então prefira não tomar grandes decisões financeiras ou amorosas. Use o dia para reavaliar o que é realmente importante e priorize a estabilidade.

Gêmeos

Com Mercúrio em um bate-papo desafiador com Saturno, sua comunicação pode sair um pouco confusa. Cuidado para não se precipitar nas palavras. Hoje é um bom dia para planejar com calma e rever algumas metas.

Câncer

A Lua em Áries mexe com seu lado emocional e você pode se sentir um pouco mais impulsivo do que o normal. Lembre-se de que agir sem pensar pode trazer mais desgaste do que resolução. Priorize a serenidade.

Leão

A Lua em um signo de fogo mexe com sua energia, mas com Vênus em tensão, cuide para não buscar validação fora de si. As relações pedem paciência, então respire fundo antes de se envolver em discussões desnecessárias.

Virgem

Com Mercúrio em aspecto desafiador a Saturno, o dia pede cautela na comunicação. É melhor não se sobrecarregar de tarefas e lidar com uma coisa de cada vez, evitando a pressa e o perfeccionismo.

Libra

Sua regente, Vênus, passa por um momento de tensão, especialmente nos assuntos amorosos e financeiros. Aproveite para reavaliar o que é importante e não se apresse em decisões de longo prazo. A calma será sua aliada.

Escorpião

A energia da Lua em Áries mexe com seu lado impulsivo, mas Mercúrio e Saturno pedem que você reveja suas palavras e intenções. Evite agir por impulso e pense duas vezes antes de dizer o que está na mente.

Sagitário

A Lua em um signo de fogo traz disposição, mas o céu tenso pede cautela nas atitudes. Evite tomar decisões grandes sem considerar as consequências. A paciência com os outros será essencial para manter o equilíbrio.

Capricórnio

Mercúrio e Saturno em aspecto desafiante pedem que você observe bem suas ideias e intenções. Hoje, é melhor dar um passo para trás e analisar antes de agir, especialmente em questões práticas.

Aquário

Com a Lua em Áries, o impulso para agir estará forte, mas Mercúrio em tensão sugere que as coisas podem sair diferentes do planejado. Use o dia para estruturar novas ideias e evite falar demais.

Peixes

A Lua em Áries ativa sua necessidade de movimento, mas o céu pede que você se acalme e observe antes de decidir. Evite reações emocionais impulsivas; às vezes, é melhor não responder de imediato.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.