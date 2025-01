Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (31/1)

A Lua em Peixes forma um aspecto tenso com Júpiter em Gêmeos e a sexta-feira chega trazendo algumas verdades difíceis de encarar. Pode ser que você tenha que lidar com seus autoenganos e padrões de autosabotagem, pois já não adianta mais fugir ou esconder a sujeira debaixo do tapete.



Júpiter, expansivo e falante, está em Gêmeos cheio de histórias para contar—mas nem todas são reais. Hoje, será fácil encontrar pessoas vendendo ilusões, espalhando informações distorcidas ou contando histórias mirabolantes. Tome cuidado para não se deixar levar por falsas promessas ou acreditar em tudo que ouve. O dia pede discernimento e pés no chão, mesmo que seja difícil manter o foco.



Evite lugares barulhentos e o excesso de informações, pois há uma energia dispersa no ar tentando te tirar da rota. Se puder, escolha momentos de introspecção e silêncio para organizar seus pensamentos. A Lua Nova ainda está ativa, carregando uma força poderosa para plantarmos novas intenções. Tudo o que você deseja ver crescer precisa de cuidado e atenção. Seja sincero consigo mesmo, não fuja da verdade e siga firme nos seus planos.

Áries

Seus pensamentos podem estar confusos, e a tendência a se perder em devaneios é grande. Evite fofocas, boatos e conversas sem fundamento, pois isso pode te desviar do que realmente importa. Reserve um tempo para a introspecção e tente silenciar a mente antes de tomar decisões.

Touro

Sonhos e planos futuros podem parecer distantes ou irreais agora, mas cuidado com promessas ilusórias de amigos ou de grupos que você participa. Também é um momento para reavaliar como você lida com o dinheiro e os bens materiais. Gaste com consciência e evite acreditar em soluções fáceis para questões financeiras.

Gêmeos

Questões relacionadas à sua carreira podem estar nebulosas, e você pode sentir que está sendo levado por expectativas que não são suas. Evite tomar decisões impulsivas sobre sua imagem profissional ou pública. Hoje, o melhor é dar um passo para trás, organizar seus pensamentos e evitar falsas esperanças.

Câncer

Fique atento às informações que recebe, especialmente sobre estudos, viagens e crenças pessoais. Há um risco de se iludir com promessas acadêmicas, espirituais ou filosóficas que parecem boas demais para serem verdade. Antes de se comprometer com algo grande, busque mais clareza e evite idealizar mestres ou gurus.

Leão

Segredos ou assuntos mal resolvidos podem surgir hoje, especialmente envolvendo dinheiro compartilhado ou relacionamentos intensos. Pode haver um conflito entre o que você deseja emocionalmente e o que os outros esperam de você. Antes de se envolver em qualquer investimento ou promessa de ganho fácil, avalie bem as consequências.

Virgem

Relacionamentos e parcerias podem estar cercados por confusão, desencontros ou mal-entendidos. No trabalho, promessas vazias podem surgir, então tenha cautela antes de confiar em acordos verbais. Hoje é um dia para observar mais e falar menos, garantindo que você compreenda as intenções dos outros antes de se comprometer.

Libra

A rotina pode parecer mais cansativa, e você pode sentir uma dificuldade em manter o foco no trabalho ou nos estudos. Evite assumir mais responsabilidades do que consegue cumprir, pois há uma energia dispersa no ar. Se puder, faça pausas e evite sobrecarregar sua mente com excesso de informação.

Escorpião

Tenha cuidado com romances ou paixões que parecem intensas, mas podem não ser o que parecem. Também é um dia para refletir sobre riscos financeiros, pois pode haver promessas enganosas de lucros rápidos. Se algo parecer bom demais para ser verdade, provavelmente é ilusão—confie na sua intuição afiada.

Sagitário

Conflitos entre vida pessoal e relacionamentos podem surgir, e talvez você sinta que precisa escolher entre seu lar e suas parcerias. Evite brigas baseadas em suposições ou conversas mal compreendidas. Hoje, a melhor escolha é buscar equilíbrio e não cair na armadilha de alimentar ilusões sobre o que o outro espera de você.

Capricórnio

Seu dia pode estar repleto de informações desencontradas, o que pode atrapalhar sua produtividade. Evite absorver tudo o que ouve sem verificar as fontes, pois fofocas e desinformação podem prejudicar seu trabalho. Tente manter uma rotina estruturada para evitar distrações e melhorar seu rendimento.

Aquário

Cuidado com gastos impulsivos ou promessas de dinheiro fácil que podem não ser reais. Hoje, sua criatividade pode estar em alta, mas também há o risco de se perder em fantasias sem aplicabilidade prática. Evite investimentos arriscados e seja mais racional ao lidar com seu valor pessoal e seus recursos.

Peixes

Você pode se sentir mais sensível e confuso sobre sua própria identidade e desejos. O dia pede mais introspecção para entender se suas emoções são realmente suas ou se você está sendo influenciado pelo ambiente ao redor. Evite tomar decisões importantes sobre sua casa ou família sem antes ter mais clareza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.